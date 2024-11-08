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УАФ оштрафовала Верес на 200 тысяч за расистские выкрики болельщиков. Клуб требует доказательств
Верес собирается оспаривать этот штраф
Фото: НК Верес
КДК УАФ оштрафовал "
Впрочем, клуб намерен обжаловать этот штраф и требует от УАФ доказательств нарушения.
"Ровенский "Верес" будет оспаривать решение контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола о применении к клубу штрафных санкций на сумму 200 тысяч гривен. Основанием для такого штрафа КДК УАФ определил якобы звучавшие с трибун стадиона "Авангард" расистские выкрики в матче против "Зари" 5-го октября. По крайней мере, об этом в своем рапорте указал делегат поединка Николай Кузнецов.
Народный клуб "Верес" считает все указанные в рапорте обвинения недоказанными и бездоказательными.
Видеозапись матча никак не подтверждает какие-либо выкрики болельщиков подобного характера. Ни на видеозаписи матча, ни после игры - не усматривается, что кто-либо из игроков "Зари" слышал в свой адрес хоть какие-то расистские возгласы, жаловался в УАФ или обращался в клуб с подобной жалобой.
Делегат матча не зафиксировал на видео никаких оскорбительных выкриков с трибун, а значит, эти утверждения являются голословными предположениями.
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Народный клуб "Верес" считает подобное обвинение очень серьезным и оно не может основываться на бездоказательном утверждении делегата. Поэтому мы требуем предоставить неопровержимые доказательства столь серьезного правонарушения. Если таких доказательств нет - мы не можем принять такие обвинения.
Также информируем, что народный клуб "Верес" делает все возможное во избежание негативных, спорных или неоднозначных ситуаций и их влияния на поведение болельщиков. Все отдельные входы на территорию стадиона оборудованы информационными стендами с правилами зрительского поведения, о чем также систематически объявляет диктор по стадиону", - говорится в заявлении клуба.
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