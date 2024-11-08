УАФ оштрафовала Верес на 200 тысяч за расистские выкрики болельщиков. Клуб требует доказательств

КДК УАФ оштрафовал " Верес " на 200 тысяч гривен за расистские выкрики болельщиков в матче УПЛ с "Зарей" (2:1).

Впрочем, клуб намерен обжаловать этот штраф и требует от УАФ доказательств нарушения.

"Ровенский "Верес" будет оспаривать решение контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола о применении к клубу штрафных санкций на сумму 200 тысяч гривен. Основанием для такого штрафа КДК УАФ определил якобы звучавшие с трибун стадиона "Авангард" расистские выкрики в матче против "Зари" 5-го октября. По крайней мере, об этом в своем рапорте указал делегат поединка Николай Кузнецов.

Народный клуб "Верес" считает все указанные в рапорте обвинения недоказанными и бездоказательными.

Видеозапись матча никак не подтверждает какие-либо выкрики болельщиков подобного характера. Ни на видеозаписи матча, ни после игры - не усматривается, что кто-либо из игроков "Зари" слышал в свой адрес хоть какие-то расистские возгласы, жаловался в УАФ или обращался в клуб с подобной жалобой.

Делегат матча не зафиксировал на видео никаких оскорбительных выкриков с трибун, а значит, эти утверждения являются голословными предположениями.