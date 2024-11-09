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Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1

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Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Анатолий Спица Автор UA-Футбол
Новина українською

Первый матч 13-го тура чемпионата Украины проходил в Одессе, где местный "Черноморец" принимал "Ворсклу". Команды с богатой историей, тренеры с немалыми амбициями. Но игра не соответствовала вывеске – была слишком осторожной. И все же одной из сторон удалось взять максимум.

Ошибками соперника воспользовалась "Ворскла", одержав победу благодаря голу Дениса Ндукве. Как это было – видел и фиксировал фотокорреспондент UA-Футбол Анатолий Спица.

Фотогалерея

Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 1Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 2Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 3Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 4Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 5Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 6Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 7Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 8Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 9Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 10Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 1Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 2Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 3Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 7Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 4Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 5Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 6Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 9Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 8Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 10Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 1Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 2Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 3Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 4Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 5Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 6Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 7Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 8Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 9Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 10Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 1Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 2Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 3Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 4Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 5Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 6Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 7Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 8Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 9Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 10Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 1Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 2Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 3Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 4Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 5Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 6Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 7Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 8Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 9Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 10Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 1Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 2Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 3Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 4
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