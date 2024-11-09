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Классика сегодняшнего дня. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1
Юрий Максимов впервые выигрывает после возвращения в полтавскую команду
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Первый матч 13-го тура чемпионата Украины проходил в Одессе, где местный "Черноморец" принимал "Ворсклу". Команды с богатой историей, тренеры с немалыми амбициями. Но игра не соответствовала вывеске – была слишком осторожной. И все же одной из сторон удалось взять максимум.
Ошибками соперника воспользовалась "Ворскла", одержав победу благодаря голу Дениса Ндукве. Как это было – видел и фиксировал фотокорреспондент UA-Футбол Анатолий Спица.
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