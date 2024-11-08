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Голевая засуха. Левый Берег продлил свою неутешительную антирекордную серию без забитых мячей

Премьер-лига
Обновлено

Клуб из пригорода Киева идет на "рекорд"

Голевая засуха. Левый Берег продлил свою неутешительную антирекордную серию без забитых мячей

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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В восьми матчах подряд футболисты "Левого берега" не могут забить гол в ворота соперника. Эта серия в матчах УПЛ длится уже более 12 часов игрового времени (723 минуты).

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Напомним, что последний раз "Левый берег" забивал в официальном матче в ворота "Вереса", когда подопечные Виталия Первака одолели ровенский клуб в выездном матче чемпионата Украины со счетом 1:3. На данный момент, серия "Левого берега" является седьмой самой длинной безголевой серией среди всех команд в истории УПЛ. До антирекордного показателя "Карпат" в 2002 году остается не так уж и много, поскольку серия львовян длилась 982 минуты.

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Добавим, что после 13-ти сыгранных туров "Левый берег" занимает 14-е место в украинской Премьер-лиге, набрав 9 очков.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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