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Бабич: Судейство? Я говорил ребятам, что сегодня мы будем играть не только против Ворсклы

Премьер-лига

Итог матча с Ворсклой от главного тренера Черноморца

Бабич: Судейство? Я говорил ребятам, что сегодня мы будем играть не только против Ворсклы

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Главный тренер "Чорноморця" Александр Бабич прокомментировал поражение своей команды от "Ворсклы" (0:1) в матче 11-го тура УПЛ.

"Такая игра была, от ножа. Ни "Ворскла", ни "Чорноморець" не играли на ничью. "Ворскла" несколько нас переигрывала, была ближе к победе, потому что первый тайм мы провалил.

Во втором тайме добавили в мобильности. Могли забить ещё при счёте 0:0, было два хороших моментов у нас, но сопернику повезло больше.

Ещё раз говорю: мы требуем от игроков качества. Хотим, чтобы команда переходила в атаку через строгий пас, чтобы мяч ходил Отсюда — очень много ошибок. Не хватает уверенности, хотя на тренировках мы все отрабатываем. Возможно, дело в психологии. Но в игре нужно ещё над этим всем рабо тать

Возможно, наше поражение сегодня более закономерно.

Тактически мы более грамотно сыграли с "Шахтером", чем сегодня с "Ворсклой". Я разочарован, потому что мы можем на определенном уровне играть в обороне против "Шахтера" и "Руха", а сегодня так провалить первый тайм

Судейство? Я вам откровенно скажу, что я ребятам говорил и перед ""Рухом и сегодня, что мы будем играть не только против "Ворсклы", — прокомментировал Бабич.

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Источник:
CHORNOMORETS TV
Опубликовал: Михаил Черныш
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