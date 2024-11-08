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Бабич: Судейство? Я говорил ребятам, что сегодня мы будем играть не только против Ворсклы
Итог матча с Ворсклой от главного тренера Черноморца
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Главный тренер "Чорноморця" Александр Бабич прокомментировал
"Такая игра была, от ножа. Ни "Ворскла", ни "Чорноморець" не играли на ничью. "Ворскла" несколько нас переигрывала, была ближе к победе, потому что первый тайм мы провалил.
Во втором тайме добавили в мобильности. Могли забить ещё при счёте 0:0, было два хороших моментов у нас, но сопернику повезло больше.
Ещё раз говорю: мы требуем от игроков качества. Хотим, чтобы команда переходила в атаку через строгий пас, чтобы мяч ходил Отсюда — очень много ошибок. Не хватает уверенности, хотя на тренировках мы все отрабатываем. Возможно, дело в психологии. Но в игре нужно ещё над этим всем рабо тать
Возможно, наше поражение сегодня более закономерно.
Тактически мы более грамотно сыграли с "Шахтером", чем сегодня с "Ворсклой". Я разочарован, потому что мы можем на определенном уровне играть в обороне против "Шахтера" и "Руха", а сегодня так провалить первый тайм
Судейство? Я вам откровенно скажу, что я ребятам говорил и перед ""Рухом и сегодня, что мы будем играть не только против "Ворсклы", — прокомментировал Бабич.
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