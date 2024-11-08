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Поворознюк - о матче с ЛБ: Для избранных был бы пенальти, а для таких селюков, как мы – нет

Премьер-лига
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Президент Ингульца недоволен судейством в матче с Левым Берегом

Поворознюк - о матче с ЛБ: Для избранных был бы пенальти, а для таких селюков, как мы – нет

Фото: ingulec.com

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал матч 13-го тура УПЛ с "Левым Берегом", в котором команды разошлись миром 0:0.

– Я считаю, что где-то нам немного не везет. Но сегодня этот пенальти, что не дали – в нашу сторону точно бы дали. Вы понимаете, о чем я говорю. Но завтра Монзуль будет бить в грудь кулаком, доказывать, что там все классно, все хорошо, пенальти там не было. Если в наши ворота – пенальти 100% дали бы. Я уверен в этом.

– Последуете ли Вы по примеру "Полесья" и не хотите ли послушать ВАР арбитра по поводу пенальти на Кисленко?

– Захочу, конечно. Я Монзуль сейчас уже написал сообщение: "Катя, дай публично объяснение, почему нет пенальти. Просто дайте переговорный процесс".

У нас как-то так получается, что сейчас вроде бы все на правильном пути, детектор лжи, все классно, это все хорошо, но почему-то все равно как-то так получается, что для избранных это был бы пенальти, а для селюков таких как мы – нет пенальти. Это же неправильно.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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