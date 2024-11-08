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Первак: Бойцовские качества на футбольном поле еще никто не отменял

Премьер-лига

Левый Берег сыграл вничью с Ингульцом

Первак: Бойцовские качества на футбольном поле еще никто не отменял

Фото: ФК Лівий берег

Новина українською

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак в эфире УПЛ ТВ подвел итог матча 13-го тура УПЛ с "Ингульцом" (0:0).

- 0:0 – счет этого поединка. Но нескучные 0:0. Как на ваш взгляд?

- Нескучные – это точно. Но обе команды больше вели борьбу, чем давали друг другу играть. У кого-то немного лучше получалось, у кого нет, но я думаю, что результат закономерен. Ни одна команда не наиграла победу.

– Это предполагалось, что за счет бойцовских качеств сегодня можно будет добыть результат?

– Бойцовские качества еще никто не отменял на футбольном поле. А то, что не хватало где-то заключительного паса… Имеем то, что имеем.

- Момент с пенальти. Помните, когда Приходько в собственной штрафной валил Кисленко. На ваш взгляд, играл ли в рамках правил ваш футболист?

– Я не видел этот эпизод. Но то, что мне сказал Приходько, что они там друг друга за руки дергали и мяч был далеко. Я не знаю.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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