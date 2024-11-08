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Первак: Бойцовские качества на футбольном поле еще никто не отменял
Левый Берег сыграл вничью с Ингульцом
Фото: ФК Лівий берег
Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак в эфире УПЛ ТВ подвел итог
- 0:0 – счет этого поединка. Но нескучные 0:0. Как на ваш взгляд?
- Нескучные – это точно. Но обе команды больше вели борьбу, чем давали друг другу играть. У кого-то немного лучше получалось, у кого нет, но я думаю, что результат закономерен. Ни одна команда не наиграла победу.
– Это предполагалось, что за счет бойцовских качеств сегодня можно будет добыть результат?
– Бойцовские качества еще никто не отменял на футбольном поле. А то, что не хватало где-то заключительного паса… Имеем то, что имеем.
- Момент с пенальти. Помните, когда Приходько в собственной штрафной валил Кисленко. На ваш взгляд, играл ли в рамках правил ваш футболист?
– Я не видел этот эпизод. Но то, что мне сказал Приходько, что они там друг друга за руки дергали и мяч был далеко. Я не знаю.
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