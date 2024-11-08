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Александрия – Карпаты. АУДИО онлайн трансляция матча 13-го тура УПЛ
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УПЛ
UA-Футбол организует комментарий поединка 13-го тура чемпионата Украины между "Александрией" и львовскими "Карпатами".
Встреча команд из верхней части таблицы. "Александрия" претендует в текущем сезоне на самые высокие места, в то время как "Карпаты" уверенно стучатся в ТОП-5 и задерживаются в компании таких команд как "Полесье" и "Кривбасс". Возможна ли осечка команды Руслана Ротаня? Или же второй коллектив первенства спокойно возьмет свое? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 9 ноября – в 15:25 по киевскому времени.
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Комментатор: Тарас Вархоляк
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