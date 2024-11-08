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Шахтер – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 13-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Шахтер – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 13-го тура УПЛ

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 13-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и луганской "Зарей".

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Одно из классических украинских футбольных противостояний из сезона в сезон. Безусловно, это не встреча "горняков" с "Динамо", но свой шарм дуэль "Шахтера" и "Зари" точно имеет. Команда Пушича продолжает погоню за "Александрией и "Динамо", луганчане продолжают неуверенно тусоваться в средине турнирной таблицы. Возможна ли сенсация? Отличится ли Судаков? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 10 ноября – в 15:25 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владимир Зуев

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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