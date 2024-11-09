Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Поворознюк: Я вижу перспективу, кредит доверия к Кобину очень большой
Президент Ингульца обещает светлое будущее
Фото: ФК Інгулець
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал матч 13-го тура УПЛ с "Левым Берегом",
"Молодежь вышла играть и совсем другая игра пошла. Приятно смотреть, когда футболисты голодны к футболу, выходят просто играть, бегут как бык в красный цвет. То, что не хватает мастерства, можно только борьбой закрыть.
А то "великие" все ходили, трясли задницами. А тут вышла молодежь, стала играть в футбол. Я доволен игрой.
Считаю, что раньше нужно было выпускать молодежь и давать им играть и была бы совсем другая игра. А то "великие" вышли в УПЛ и говорят, что "мы вылекие, зарплаты давайте".
Даем зарплаты, а играть не хотят. У нас все стабильно, зарплаты с первого по первых, премии в тот же день. А молодежь вышла и дала результат. Я думаю, мы и "Шахтеру" дадим бой. Шанс будет дан всем, а потом я посмотрю, как они выйдут и будут играть.
Считаю, что немного нам не везет. Поверьте, мы еще сразимся за место в УПЛ и в межсезонье наберем молодежи, у которой будут действительно гореть глаза на футбол. Посмотрите, мы еще нервы помотаем многим".
Когда Кобмн пришел и сказал, что есть вопросы к ключевым игрокам Ингульца, я сказал: "У меня к единственному человеку, к которому нет вопросов – к тебе". Я вижу игру, перспективу, думаю, что результат придет. Кредит доверия к Василию Васильевичу очень большой", – сказал Поворознюк в эфире "УПЛ ТВ".
Популярное сейчас
- Ворскла побеждает впервые с августа, Ингулец все еще последний. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Ракицкий может продолжить карьеру в Первой лиге
- Автобус лидера Первой лиги остановили и отправили в ТЦК вместе с игроками
- Маркевич назвал главную команду-разочарование УПЛ октября
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью