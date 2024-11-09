Поворознюк: Я вижу перспективу, кредит доверия к Кобину очень большой

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал матч 13-го тура УПЛ с "Левым Берегом", в котором команды разошлись миром 0:0 , и рассказал о нынешнем положении дел в команде.

"Молодежь вышла играть и совсем другая игра пошла. Приятно смотреть, когда футболисты голодны к футболу, выходят просто играть, бегут как бык в красный цвет. То, что не хватает мастерства, можно только борьбой закрыть.

А то "великие" все ходили, трясли задницами. А тут вышла молодежь, стала играть в футбол. Я доволен игрой.

Считаю, что раньше нужно было выпускать молодежь и давать им играть и была бы совсем другая игра. А то "великие" вышли в УПЛ и говорят, что "мы вылекие, зарплаты давайте".

Даем зарплаты, а играть не хотят. У нас все стабильно, зарплаты с первого по первых, премии в тот же день. А молодежь вышла и дала результат. Я думаю, мы и "Шахтеру" дадим бой. Шанс будет дан всем, а потом я посмотрю, как они выйдут и будут играть.

Считаю, что немного нам не везет. Поверьте, мы еще сразимся за место в УПЛ и в межсезонье наберем молодежи, у которой будут действительно гореть глаза на футбол. Посмотрите, мы еще нервы помотаем многим".

Когда Кобмн пришел и сказал, что есть вопросы к ключевым игрокам Ингульца, я сказал: "У меня к единственному человеку, к которому нет вопросов – к тебе". Я вижу игру, перспективу, думаю, что результат придет. Кредит доверия к Василию Васильевичу очень большой", – сказал Поворознюк в эфире "УПЛ ТВ".