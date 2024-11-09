Кобин: Я культурно спросил у судей, не изменились ли за время воздушной тревоги правила футбола

Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин в эфире УПЛ-ТВ прокомментировал итог матча 13-го тура УПЛ с "Левым Берегом" (0:0).

- 0:0 – результат поединка. Игроки "Левого Берега", наверное, были более довольны этим результатом. А вот вы – нет.

– Трудно сейчас делать какой-то анализ. Действительно, мы играли достаточно неплохо, мы создали моменты. Нам не хватает забитых мячей. У нас было много стандартных положений, у нас были хорошие атаки, где мы проникали в завершающую треть поля, но там не смогли найти последнюю передачу или завершающий удар.

Мы двигаемся дальше, мы не опускаем руки, мы не опускаем головы. Мы видим прогресс в игре команды. Самое главное – продолжать в том же духе, работать так же, и я уверен, что наша игра рано или поздно даст нам результат.

– В течение поединка вы так культурно общались с четвертым арбитром. Вот если так по моментам разобрать. Первый был с Галасом – там красная карточка?

– То, что я видел в повторе, я считаю, что это красная карточка. Возможно, по пенальти на Кисленко, я не смотрел. Так я общался, потому что мы видим разные трактовки. Моменты приблизительно одинаковые, но трактовки разные.

Я просто подошел и культурно спросил: "Возможно, во время воздушной тревоги где-то какие-то изменились правила судейские?". У меня был один вопрос. Мне сказали, что нет, ничего не изменилось.

– К этому поединку вы еще и в неполном составе готовились. После матча с "Динамо", знаем, что переведены 5 футболистов в U-19. Объясните, в чем причина решения?

– Объяснять я никому ничего не буду. Я хочу говорить о тех игроках, которые сегодня находились на футбольном поле и в заявке. Я хочу говорить о Лисняке, Паламарчуке, Шершне, Стасе Малыше, Роме Волохатом, Саде, Пятове.

Я хочу о них говорить – те игроки, которые сегодня были. Каких сегодня игроков не было в заявке, мне нечего говорить.

– Вы на них еще рассчитываете?

– Время покажет.