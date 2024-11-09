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"Я никуда не буду уходить". Поворознюк рассказал, как обстоят дела с новым стадионом Ингульца
Весь первый круг сезона команда играет на выезде
фото из свободных источников
Президент "
Напомним, что новая арена до сих пор не имеет необходимой документации для его регистрации, из-за чего команда весь первый круг УПЛ вынуждена играть на выезде.
"Стадион полностью готов к тому, чтобы принимать матчи.
Суть в другом, что Таран, который тогда был не главой этого комитета, а находился в статусе заместителя, приезжал ко мне на старую арену и говорил: Да, нет документов, но на время войны мы будем позволять играть. Не нужно ничего.
То есть нам разрешали играть на старой арене, а на новой, где есть все, кроме документации, которая находится в процессе подготовки, нет. И Таран мне рассказывает, что нужно идти в высшие кабинеты. Да охладитесь, ребята.
Я никуда не буду уходить, а сделаю документы и будем играть на стадионе. Первый матч весенней части мы планируем сыграть на новой арене", – сказал Поворознюк в эфире УПЛ ТВ.
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