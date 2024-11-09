  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Я никуда не буду уходить". Поворознюк рассказал, как обстоят дела с новым стадионом Ингульца
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Я никуда не буду уходить". Поворознюк рассказал, как обстоят дела с новым стадионом Ингульца

Премьер-лига

Весь первый круг сезона команда играет на выезде

"Я никуда не буду уходить". Поворознюк рассказал, как обстоят дела с новым стадионом Ингульца

фото из свободных источников

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, как обстоят дела с новым стадионом клуба.

Напомним, что новая арена до сих пор не имеет необходимой документации для его регистрации, из-за чего команда весь первый круг УПЛ вынуждена играть на выезде.

Читайте такжеПоворознюк - о матче с ЛБ: Для избранных был бы пенальти, а для таких селюков, как мы – нет

"Стадион полностью готов к тому, чтобы принимать матчи.

Суть в другом, что Таран, который тогда был не главой этого комитета, а находился в статусе заместителя, приезжал ко мне на старую арену и говорил: Да, нет документов, но на время войны мы будем позволять играть. Не нужно ничего.

То есть нам разрешали играть на старой арене, а на новой, где есть все, кроме документации, которая находится в процессе подготовки, нет. И Таран мне рассказывает, что нужно идти в высшие кабинеты. Да охладитесь, ребята.

Я никуда не буду уходить, а сделаю документы и будем играть на стадионе. Первый матч весенней части мы планируем сыграть на новой арене", – сказал Поворознюк в эфире УПЛ ТВ.

По теме
yellow-arrow
Шахтер - Заря: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
У Вереса серьезные кадровые проблемы перед матчем с Рухом
yellow-arrow
Кобин: Я культурно спросил у судей, не изменились ли за время воздушной тревоги правила футбола
Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости