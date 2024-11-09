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У Вереса серьезные кадровые проблемы перед матчем с Рухом
Есть и травмы и дисквалификации
Фото: НК "Верес"
Два игрока "
Как сообщает Sport.ua, защитники Евгений Mорозко и Максим Смиян продолжают восстанавливаться после травм.
Возвращение этих двух футболистов в строй ожидается уже после международной паузы, вызванной матчами сборных в ноябре. В этом году уже не сыграет еще один защитник – Василий Гакман.
Чтобы как-то минимизировать эти потери, в последнем поединке с "Оболонью" на позицию правого защитника был передислоцирован полузащитник Гиорги Куция, но в воскресном матче с "Рухом" он не сыграет из-за дисквалификации. Также из-за перебора желтых карт не будет задействован полузащитник Владислав Шарай.
Напомним, что матч "Верес" - "Рух" состоится в воскресенье, 10 ноября, и начнется в 13:00.
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