  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер - Заря: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер - Заря: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Шахтер - Заря: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Шахтер - Заря: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая очная встреча между командами за последние две недели. Правда, уже в рамках другого турнира. В национальном кубке минимальную победу отпраздновал "Шахтер" - 1:0.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 13-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Шахтёр" - "Заря" состоится в воскресенье, 10о ноября 2024-го года, в 15:30. Игра состоится на "Арене Львов".

Favbet
1.25
6.20
12.00
Узнать больше

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
У Вереса серьезные кадровые проблемы перед матчем с Рухом
yellow-arrow
"Я никуда не буду уходить". Поворознюк рассказал, как обстоят дела с новым стадионом Ингульца
yellow-arrow
Кобин: Я культурно спросил у судей, не изменились ли за время воздушной тревоги правила футбола
Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости