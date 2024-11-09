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Шахтер - Заря: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер - Заря: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Вторая очная встреча между командами за последние две недели. Правда, уже в рамках другого турнира. В национальном кубке минимальную победу отпраздновал "Шахтер" - 1:0.
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Поединок 13-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Шахтёр" - "Заря" состоится в воскресенье, 10-го ноября 2024-го года, в 15:30. Игра состоится на "Арене Львов".
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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