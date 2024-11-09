Шахтер - Заря: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Вторая очная встреча между командами за последние две недели. Правда, уже в рамках другого турнира. В национальном кубке минимальную победу отпраздновал "Шахтер" - 1:0.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 13-го тура УПЛ сезона 2024/2025 " Шахтёр" - "Заря" состоится в воскресенье, 10 -г о ноября 2024-го года, в 15:30. Игра состоится на "Арене Львов".





Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).