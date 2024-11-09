Александрия - Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В субботу, 9 ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть "Александрия" и львовские "Карпаты". Подопечные Руслана Ротаня в нынешнем сезоне еще не проигрывали, но и "Карпаты" в последнее время играют хорошо.

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В прошлом туре "Александрия" минимально обыграла "Полесье", а "Карпаты" не остались шансов "Левому "Берегу". Хозяева поля занимают второе место и сегодня им не желательно терять очки.

Поединок начнется в 15.30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ.

ФК "Александрия" - "Карпаты" (Львов)

VBET Лига. 13-й тур

9 ноября, Александрия, стадион "Ника", 15:30

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>