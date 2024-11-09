  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия - Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия - Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Александрия - Карпаты: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 09.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Александрия - Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

В субботу, 9 ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть "Александрия" и львовские "Карпаты". Подопечные Руслана Ротаня в нынешнем сезоне еще не проигрывали, но и "Карпаты" в последнее время играют хорошо.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

В прошлом туре "Александрия" минимально обыграла "Полесье", а "Карпаты" не остались шансов "Левому "Берегу". Хозяева поля занимают второе место и сегодня им не желательно терять очки.

Favbet
1.85
3.40
4.90
Узнать больше

Поединок начнется в 15.30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ.

ФК "Александрия" - "Карпаты" (Львов)

VBET Лига. 13-й тур

9 ноября, Александрия, стадион "Ника", 15:30

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0
yellow-arrow
Кожушко – об игре с Колосом: Нужно быть внимательными и показать свой футбол
yellow-arrow
Колос - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 9.11.2024
ФК Александрия Карпаты (Львов) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости