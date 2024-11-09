Денис Костышин: Не хочется пока оценивать сезон, ведь он еще продолжается, и впереди длинная дистанция

Полузащитник "Александрии" Денис Костышин поделился своим мнением об успехах "Александрии" в текущем сезоне.

Как вообще оцените этот сезон для "Александрии"? Вы с "Динамо" делите 1-2 позиции в УПЛ!

Не хочется пока оценивать сезон, ведь он еще продолжается, и впереди длинная дистанция. Нам еще много игр нужно пройти. Оценивать будем уже по итогам сезона.

На данный момент какую победу александрийцев в этом сезоне вы можете выделить?

Наверное, самой эмоциональной победой была наша над "Шахтером". Также выделю победу в прошлом туре над "Полесьем".

Что скажете по поводу игры под руководством Руслана Ротаня?

Он действительно очень сильный тренер, под руководством которого футболисты понимают друг друга и знают, как действовать в каждой ситуации. Руслан Петрович много над этим работает.

Чем тренировки и игра под руководством Ротаня отличаются от других тренеров, у которых вы играли?

Если честно, то всем. Прежде всего, в его подходе к тренировкам и тактике много маленьких деталей. Особенно это касается тактики - он уделяет этому очень много времени.

Как считаете, какие у "Александрии" шансы повторить успех "Лестера" в АПЛ-2016? Верит ли в это команда?

Если честно, не хочется загадывать. Повторюсь, что сезон длинный. А наша задача - выходить на поле и побеждать в каждой игре.