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Черноморец ухудшил свой антирекорд в УПЛ, а Ворскла прервала неудачную серию
Полтавчане могли войти в историю не той стороной
Фото: ФК Чорноморець
Вчерашний матч между "Черноморцем" и "Ворсклой" в Одессе завершился минимальной победой гостей.
До этого полтавчане девять в девяти подряд матчах УПЛ не одерживали верх над соперником. Их личный антирекорд – 10 поединков. То есть "Ворскла" остановилась в шаге от повторения.
В то же время "Черноморец" проиграл 117 раз в рамках УПЛ – это рекорд. В том числе под руководством Бабича это было 20 поражение.
Для Юрия Максимова этот поединок тоже был юбилейным, но с положительной точки зрения. Он одержал 80-ю победу во главе клуба в рамках элитного украинского дивизиона.
Самым интересным статистическим фактом стало то, что "Ворскла" победила "Черноморец" в выездном матче в седьмой раз подряд. Ближе к этому показателю были киевские "Динамо" и "Арсенал" – по четыре раза в 2008-2014 годах.
После победы "Ворскла" переместилась на 10 место УПЛ. "Черноморец" сейчас находится на 12 позиции.
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