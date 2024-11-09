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Черноморец ухудшил свой антирекорд в УПЛ, а Ворскла прервала неудачную серию

Премьер-лига

Полтавчане могли войти в историю не той стороной

Черноморец ухудшил свой антирекорд в УПЛ, а Ворскла прервала неудачную серию

Фото: ФК Чорноморець

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Вчерашний матч между "Черноморцем" и "Ворсклой" в Одессе завершился минимальной победой гостей.

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До этого полтавчане девять в девяти подряд матчах УПЛ не одерживали верх над соперником. Их личный антирекорд – 10 поединков. То есть "Ворскла" остановилась в шаге от повторения.

В то же время "Черноморец" проиграл 117 раз в рамках УПЛ – это рекорд. В том числе под руководством Бабича это было 20 поражение.

Для Юрия Максимова этот поединок тоже был юбилейным, но с положительной точки зрения. Он одержал 80-ю победу во главе клуба в рамках элитного украинского дивизиона.

Самым интересным статистическим фактом стало то, что "Ворскла" победила "Черноморец" в выездном матче в седьмой раз подряд. Ближе к этому показателю были киевские "Динамо" и "Арсенал" – по четыре раза в 2008-2014 годах.

После победы "Ворскла" переместилась на 10 место УПЛ. "Черноморец" сейчас находится на 12 позиции.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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