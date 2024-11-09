Кожушко – об игре с Колосом: Нужно быть внимательными и показать свой футбол

Сегодня, в рамках 13-го тура УПЛ, состоится матч "Кривбасс" – "Колос".

Нападающий криворожской команды Олег Кожушко рассказал о том, как "Кривбасс" готовится и настраивается на "Колос":

Готовимся с хорошим настроением. Хорошо провели на неделе тренировочный процесс, проанализировали команду соперника. В целом настраиваемся на любопытный матч. Обе команды будут нацелены, чтобы получить максимальное количество очков, ведь у каждого свои турнирные задачи.

Как можешь охарактеризовать соперника?

Я считаю, что "Колос" очень хорошая команда, в которой есть молодые и опытные футболисты. Они демонстрируют достойный футбол, достаточно мало пропускают. Потому нам нужно быть внимательными и показать свой футбол.

Ты раньше играл за "Колос". Или этот матч для тебя до сих пор принципиален?

Не могу сказать, что этот матч будет принципиальным для меня. Да, я играл в этом клубе, у меня там осталось много друзей, но настраиваюсь на этот матч, как и к каждой игре.

С кем из "Колоса" до сих пор поддерживаешь связь?

Как с нынешними игроками клуба, такими как Валерий Бондаренко, Павел Ореховский, так и с уже выступающими товарищами как тренеры. Есть такое правило, что когда играешь против друзей, то с ними не общаешься перед матчем. Потому накануне мы не говорили.