С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0

Матч 13-го тура УПЛ между "Левым берегом" и "Ингульцом" не порадовал зрителей голами. Но порадовал довольно живым футболом. Несмотря на статус глубоких аутсайдеров УПЛ, команды действительно пытались создавать на поле. Чувствовалось вдохновение, с которым действовали соперники.

Искру в глазах футболистов видела и пыталась передать через фоторепортаж фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея – ниже в новости.

Фотогалерея