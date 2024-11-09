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С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0

Премьер-лига

Без голов, но с вдохновением

С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч 13-го тура УПЛ между "Левым берегом" и "Ингульцом" не порадовал зрителей голами. Но порадовал довольно живым футболом. Несмотря на статус глубоких аутсайдеров УПЛ, команды действительно пытались создавать на поле. Чувствовалось вдохновение, с которым действовали соперники.

Искру в глазах футболистов видела и пыталась передать через фоторепортаж фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея – ниже в новости.

Фотогалерея

С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 1С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 2С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 3С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 4С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 5С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 6С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 7С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 8С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 9С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 10С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 1С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 2С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 3С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 4С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 5С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 6С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 7С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 8С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 9С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 10С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 1С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 2С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 3С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 4С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 5С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 6С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 7С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 8С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 9С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 10С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 1С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 2С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 3С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 4С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 5С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 6С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 7С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 8С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 9С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 10С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 1С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 2С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 3С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 4С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 5С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 6С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 7С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 8С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 9С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 10С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 1С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 2С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 3С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 4С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 5С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 6С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 7С искрой в глазах. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Ингулец 0:0 - фото 8
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