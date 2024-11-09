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ЛНЗ - Оболонь: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Сможет ли Оболонь выиграть ЛНЗ на его поле
Фото: Оболонь
Сегодня "ЛНЗ" на своем домашнем стадионе будет противостоять "Оболони". Ничья с "Вересом" прервала серию поражений "Оболони" в чемпионате, а "ЛНЗ" в прошлом туре справился с "Зарей" со счетом 1:2. Отметим, что на своем поле "ЛНЗ" выиграл четыре из шести матчей в УПЛ, а вот "Оболонь" не может выиграть на выезде в УПЛ уже 15 матчей.
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Напомним, что "пивовары" занимают 15 место, а клуб из Черкасс - 7 строчку в турнирной таблице УПЛ.
Украинская Премьер-лига. 13-й тур.
9 ноября. 13:00. Черкассы. КП "Центральный стадион"
Главный судья: Кубряк Дмитрий
Трансляция: УПЛ ТВ
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