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Колос - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Матч начнётся в 18:00
Фото: ФК Кривбас
В 13-м туре УПЛ встречаются "Колос" и "Кривбасс".
Команда из Киевской области в данный момент выиграла только 2 матча в 12-ти турах и проигрывала лидерам турнирной таблицы. Команда в основном играет вничью – на счету "Колоса" 6 матчей без определения победителя. Сейчас команда на 13-м месте.
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"Кривбасс" также проигрывал лидерам, но побеждал чаще – в пяти играх УПЛ. Команда Юрия Вернидуба способна удивить. Любят забивать, но и пропускают часто.
Матч ориентировочно начнётся в 18:00. Прямая трансляция – на УПЛ ТБ.
"Колос" - "Кривбасс"
VBET Лига, 13-й тур
9 ноября 2024 г., Ковалёвка, "Колос", 18:00
Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>
Текстовую трансляцию матча читайте в матч-центре UA-Футбол.
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