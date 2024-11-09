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Колос - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Матч начнётся в 18:00

Колос - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

В 13-м туре УПЛ встречаются "Колос" и "Кривбасс".

Команда из Киевской области в данный момент выиграла только 2 матча в 12-ти турах и проигрывала лидерам турнирной таблицы. Команда в основном играет вничью – на счету "Колоса" 6 матчей без определения победителя. Сейчас команда на 13-м месте.

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"Кривбасс" также проигрывал лидерам, но побеждал чаще – в пяти играх УПЛ. Команда Юрия Вернидуба способна удивить. Любят забивать, но и пропускают часто.

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Матч ориентировочно начнётся в 18:00. Прямая трансляция – на УПЛ ТБ.

"Колос" - "Кривбасс"

VBET Лига, 13-й тур

9 ноября 2024 г., Ковалёвка, "Колос", 18:00

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

Текстовую трансляцию матча читайте в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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