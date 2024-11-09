Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карраско против Щищенка. ЛНЗ – Оболонь: стартовые составы
Начало - в 13:00
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Сегодня в рамках 13 тура УПЛ "ЛНЗ" примет у себя дома "Оболонь". Тренеры обоих клубов обнародовали составы команд:
"ЛНЗ": Кучеренко, Путря, Салиху, Муравский (К), Пасич, Ноникашвили, Тилль, Яшари, Молло, Топалов, Момо.
Запасные: Пеньков, Самойленко, Дайко, Каплиенко, Бар, Бойко, Эйнел, Ангелов, Олейник, Наумец, Халайла.
"Оболонь": Федоровский, Осман, Дубко, Приймак, Карась, Витенчук, Близниченко, Черненко, Слободян (К), Груша, Суханов.
Запасные: Рыбка, Бычек, Грисьо, Корх, Курко, Лукьянчук, Лях, Мороз, Тарануха, Теслюк, Чернов, Юшко.
Популярное сейчас
- Один гол на два матча УПЛ, состояние Куртуа, признание для Мудрика. Главные новости за 8 ноября
- Цыганык – о поражении Динамо: Вас так возят, что берега не видите. Это Ференцварош. Не Барселона и не Бавария
- "Я никуда не буду уходить". Поворознюк рассказал, как обстоят дела с новым стадионом Ингульца
- Ворскла побеждает впервые с августа, Ингулец все еще последний. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото