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Карраско против Щищенка. ЛНЗ – Оболонь: стартовые составы

Премьер-лига
Обновлено

Начало - в 13:00

Карраско против Щищенка. ЛНЗ – Оболонь: стартовые составы

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

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Сегодня в рамках 13 тура УПЛ "ЛНЗ" примет у себя дома "Оболонь". Тренеры обоих клубов обнародовали составы команд:

"ЛНЗ": Кучеренко, Путря, Салиху, Муравский (К), Пасич, Ноникашвили, Тилль, Яшари, Молло, Топалов, Момо.

Запасные: Пеньков, Самойленко, Дайко, Каплиенко, Бар, Бойко, Эйнел, Ангелов, Олейник, Наумец, Халайла.

"Оболонь": Федоровский, Осман, Дубко, Приймак, Карась, Витенчук, Близниченко, Черненко, Слободян (К), Груша, Суханов.

Запасные: Рыбка, Бычек, Грисьо, Корх, Курко, Лукьянчук, Лях, Мороз, Тарануха, Теслюк, Чернов, Юшко.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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