Экс-защитник Ньюкасла присоединился к клубу третьего дивизиона Англии

Экс-защитник английского "Ньюкасла" присоединился к клубу третьего дивизиона Англии.

"Уиган", выступающий в Первой Лиге Англии сообщил об подписании 33-летнего защитника Пола Дамметта до января 2025 года.

✍️ We are delighted to announce the signing of experienced defender Paul Dummett on a short-term contract.



Welcome to the Tics, Paul. ????#wafc ????⚪️