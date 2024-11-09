Экс-защитник Ньюкасла присоединился к клубу третьего дивизиона Англии

Экс-защитник английского "Ньюкасла" присоединился к клубу третьего дивизиона Англии.

"Уиган", выступающий в Первой Лиге Англии сообщил об подписании 33-летнего защитника Пола Дамметта до января 2025 года.

✍️ We are delighted to announce the signing of experienced defender Paul Dummett on a short-term contract.



Welcome to the Tics, Paul. ????#wafc ????⚪️ — Wigan Athletic (@LaticsOfficial) November 8, 2024

Пол Дамметт – воспитанник "Ньюкасла". За английский клуб он сыграл 213 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Летом 2024 года он ушёл из клуба свободным агентом.

"Уиган" сейчас занимает 19-е место из 24 в Первой лиге Англии. Клуб за 13 игр набрал 14 очков. До 6-го места, которое позволяет сыграть за попадание в Чемпионшип – 10 очков.