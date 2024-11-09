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ЛНЗ выйдет на матч против Оболони без двух ключевых игроков
Защитника и полузащитника
Фото: ФК ЛНЗ
"ЛНЗ" потеряло двух игроков. Об этом сообщает ТаТоТакое.
По имеющейся информации, сегодня пройдет матч "ЛНЗ" - "Оболонь".
В этой игре будут отсутствовать два игрока черкасского клуба, а именно центральный защитник Айди Дайку, ему не позволила сыграть травма, полученная в дебюте матча предыдущего тура против "Зари", и полузащитник Артуром Авагимяном, он повредил на тренировке пятку.
Добавим, что сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию игры.
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