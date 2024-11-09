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Хорошее начало второго тайма для пивоваров. Оболонь забила ЛНЗ. Видео

Премьер-лига
Обновлено

Гол забил Слободян

Хорошее начало второго тайма для пивоваров. Оболонь забила ЛНЗ. Видео

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Сейчас проходит матч "ЛНЗ" - "Оболонь".

На 52 минуте матча "Оболонь" открыла счет, Кучеренко отбил мяч перед собой после прострела Груши, а Слободян занес его в пустые. Багато спасал вратарь, но сейчас - погрешность и гол.

"ЛНЗ" - "Оболонь", 0:1.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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