Хорошее начало второго тайма для пивоваров. Оболонь забила ЛНЗ. Видео

Сейчас проходит матч "ЛНЗ" - "Оболонь".

На 52 минуте матча "Оболонь" открыла счет, Кучеренко отбил мяч перед собой после прострела Груши, а Слободян занес его в пустые. Багато спасал вратарь, но сейчас - погрешность и гол.

"ЛНЗ" - "Оболонь", 0:1.

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