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Известны стартовые составы на матч Александрия – Карпаты

Премьер-лига

Матч начнётся в 15:30

Известны стартовые составы на матч Александрия – Карпаты

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Известны стартовые составы на матч 13-го тура украинской Премьер-Лиги "Александрия – Карпаты".

Тренеры выбрали следующих игроков:

"Александрия": Ермаков - Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартынюк - Калюжный - Безерра, Козак, Мишнёв, Беляев - Филиппов.

Замены: Долгий, Матвеев, Ковалец, Костышин, Кулаков, Плакса, Скорко, Копина, Смирный, Шостак, Галоян, Макаренко

"Карпаты": Кемкин - Адамюк, Жан Педросо, Бабогло, Мирошниченко - Альварес - Чачуа, Очеретько - Костенко, Невес, Пидлепенец

Замены: Кинарейкин, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузык, Клименко, Векляк, Полегенько, Шах, Бруниньо, Занетти, Сакив.

Начало матча ориентировочно в 15:30. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

До начала матча "Александрия" занимает второе место в турнирной таблице с 29-ю очками за 11 игр. Карпаты – шестые с 18-ю очками за 12 игр.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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