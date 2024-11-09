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Известны стартовые составы на матч Александрия – Карпаты
Матч начнётся в 15:30
Фото: ФК Олександрія
Известны стартовые составы на матч 13-го тура украинской Премьер-Лиги "Александрия – Карпаты".
Тренеры выбрали следующих игроков:
"Александрия": Ермаков - Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартынюк - Калюжный - Безерра, Козак, Мишнёв, Беляев - Филиппов.
Замены: Долгий, Матвеев, Ковалец, Костышин, Кулаков, Плакса, Скорко, Копина, Смирный, Шостак, Галоян, Макаренко
"Карпаты": Кемкин - Адамюк, Жан Педросо, Бабогло, Мирошниченко - Альварес - Чачуа, Очеретько - Костенко, Невес, Пидлепенец
Замены: Кинарейкин, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузык, Клименко, Векляк, Полегенько, Шах, Бруниньо, Занетти, Сакив.
Начало матча ориентировочно в 15:30. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
До начала матча "Александрия" занимает второе место в турнирной таблице с 29-ю очками за 11 игр. Карпаты – шестые с 18-ю очками за 12 игр.
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