УПЛ. Александрия – Карпаты 3:0. Хет-трик центрального защитника Кампоса

В Александрии в матче 13-го тура УПЛ вторая команда чемпионата принимала шестую. Безусловно, это был самый ожидаемый матч субботы. Раньше соперники в официальных турнирах не встречались.

В активе "Александрии" девять побед и две ничьи в одиннадцати матчах. Кто мог такое подумать перед началом сезона? Однако подопечные Ротаня продолжают играть солидно и заслуженно делят с "Динамо" первое и второе места. "Карпаты" несмотря на статус новичка, тоже является серьезной силой в текущем чемпионате. В прошлом туре подопечные Лупашко разгромили "Левый Берег" и установили рекорд сезона по ударам по воротам соперника - 28. Львовяне до этого тура не пропускали голов в УПЛ в течение 380 минут.

Уже на второй минуте хозяева могли открывать счет. Безерра прорвался правым флангом, отдал передачу на Беляева и тот пробил из пределов штрафной, но Кемкин сумел парировать удар. Также стоит отдать должное львовянам, которые при первой возможности пытались как можно скорее доставить мяч в заключительную треть поля. В завершении атак у гостей мало что получалось, но их смелость стоит отметить. Было приятно наблюдать за футболом команд, стремящихся в первую очередь комбинировать, а не отбиваться.

В середине первого тайма в ближний угол пробивал Чачуа, но попасть в створ ворот он не смог. У "Александрии" были проблемы с командным прессингом. У львовян достаточно времени, чтобы через пас выйти из собственной половины поля. На 36-й минуте стандарт помог подопечным Ротаня открыть счет. Кампос прямым ударом со штрафного перебросил стенку и мяч на подлете к воротам опустился вниз, ударился о газон и влетел в нижний угол ворот – 0:1. Шикарное исполнение португальского защитника. Это был интересный первый тайм.

Вторая половина встречи началась ужасно для гостей. Жан Педросо в штрафной наступил на ногу Беззери и арбитр назначил одиннадцатиметровый. Пенальти уверенно реализовал Кампос – 2:0. Дубль центрального защитника Александрии. Мог доводить счет до разгромного Мишнев, но хавбек "Александрии" попал в штангу.

После розыгрыша углового мог вернуть интригу в наш матч Невес, но удар нападающего "Карпат" парировал Ермаков. Работы у голкипера "Александрии" сегодня немного, но концентрации он не потерял. Следует отметить солидную игру хозяев поля. Подопечные Руслана Ротаня заслужили эти три очка.

На 86-й минуте Кемкин сбил Ковальца и арбитр назначил второй пенальти в матче. Одиннадцатиметровый второй раз в матче реализовал Кампос - 3:0. Хет-трик центрального защитника. Это просто безумие! Десятый "сухой" матч в УПЛ для Ермакова.

В итоге победа позволила "Александрии" подняться на первое место. Напомним, что завтра "Динамо" будет играть против "Полесья".

Vbet лига. 13-й тур

"Александрия" - "Карпаты" 3:0

Голы: Кампос (36, 54, пен, 87, пен)

"Александрия": Ермаков – Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартынюк – Калюжный (Костишин, 89) – Безерра, Козак (Шостак, 89), Мышнев (Смирный, 65), Беляев (Ковалец, 65) – Филиппов (Кулаков, 76)

"Карпаты": Кемкин – Адамюк, Жан Педросо, Бабогло, Мирошниченко – Альварес – Чачуа (Бруниньо, 57), Очеретько (Клименко, 76) – Костенко (Шах, 68), Невес (Устименко, 76), Подлепенец (Стенио, 57)