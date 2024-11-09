Защитник Руха - об игре с Вересом: Важно не допустить недооценки соперника

Завтра, в рамках 13-го тура УПЛ, "Рух" сыграет против "Вереса".

Защитник "Руха" Алексей Сыч поделился мыслями относительно предстоящей игры:

Приятно получить награду лучшего игрока "Руха" в октябре. Хочу поблагодарить болельщиков, что они выбрали меня. Я стараюсь доказать своей игрой, что заслуживаю этого.

После тяжелого выезда в Кривой Рог и непростого матча с "Кривбассом" у команды был выходной. Далее мы приступили к тренировкам, а также разобрали игру нашего следующего соперника - "Вереса". Обсудили, что нам нужно сделать в матче в Ровном. У нас есть время, чтобы хорошо подготовиться к этой игре, провести теоретические занятия и воспроизвести это все на поле.

"Верес" — это сильный соперник, и каждой команде трудно с ними играть в Ровно. Это боевой и силовой коллектив со своим пониманием футбола. Важно не допустить недооценки соперника.