УПЛ. ЛНЗ - Оболонь 0:1. Первая выездная победа пивоваров

"Оболонь" до ноября не забила ни одного матча в выездных матчах УПЛ, и не смогла в гостях набрать ни одного очка. В игре с "ЛНЗ" все изменилось – "Оболонь" не только забила, но и взяла все три очка в противостоянии с командой верхней половины таблицы.

Украинская Премьер-лига 2024/25, тринадцатый тур. Черкассы, "Черкассы-Арена"

"ЛНЗ" – "Оболонь" 0:1

Гол: Слободян 52

"ЛНЗ": Кучеренко – Путря, Салиху, Муравский, Пасич – Яшари, Ноникашвили, Тилль (Наумец 77) – Молло (Халайла 77), Момо, Топалов (Соареш 60)

"Оболонь": Федоривский – Осман (Грисьо 83), Дубко, Приймак, Карась – Слободян (Мороз 65), Витенчук, Черненко – Близниченко (Теслюк 65), Суханов (Тарануха 65), Груша (Бичек 56)

Предупреждения: Кучеренко 90+5 – Дубко 81, Мороз 90+5