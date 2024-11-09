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Защитник Левого берега: Мы пытались переломить ход матча и попытаться навязать свою игру

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Расстроен

Защитник Левого берега: Мы пытались переломить ход матча и попытаться навязать свою игру

Лівий Берег

Новина українською

Вчера прошел матч "Левый берег" - "Ингулец". Игра закончилась ничейным счетом 0:0.

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Защитник хозяев поля Эрнест Астахов поделился впечатлениями от матча:

"Результатом расстроены, должны были побеждать. Были моменты, но реализовать их не смогли. В первом тайме немного выбил из колеи пенальти, который могли назначить, и незасчитанный гол в наши ворота. Но мы пытались переломить ход матча и попытаться навязать свою игру. Хорошо понимали, что соперник будет играть, используя активный прессинг. Поэтому пытались выйти в атаку через короткий пас. Делали акцент на подачах с флангов и навязывание борьбы Сухоручком.

Расстроены результатами последних матчей, стараемся и работаем над улучшением реализации. Нам нужна победа, и мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы наконец порадовать своих болельщиков первой победой после восьми туров".

Напомним, "Левый берег" занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ, а "Ингулец" расположился на последнем, 16-м месте.

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Источник:
fclb
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
09.11.2024 в 15:20
Для того что бы навязывать свою игру нужно её иметь.
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
09.11.2024 в 15:20
Для того что бы навязывать свою игру нужно её иметь.
Ответить
0
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