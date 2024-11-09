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Защитник Левого берега: Мы пытались переломить ход матча и попытаться навязать свою игру
Расстроен
Лівий Берег
Вчера прошел матч "Левый берег" - "Ингулец". Игра закончилась ничейным счетом 0:0.
Защитник хозяев поля Эрнест Астахов поделился впечатлениями от матча:
"Результатом расстроены, должны были побеждать. Были моменты, но реализовать их не смогли. В первом тайме немного выбил из колеи пенальти, который могли назначить, и незасчитанный гол в наши ворота. Но мы пытались переломить ход матча и попытаться навязать свою игру. Хорошо понимали, что соперник будет играть, используя активный прессинг. Поэтому пытались выйти в атаку через короткий пас. Делали акцент на подачах с флангов и навязывание борьбы Сухоручком.
Расстроены результатами последних матчей, стараемся и работаем над улучшением реализации. Нам нужна победа, и мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы наконец порадовать своих болельщиков первой победой после восьми туров".
Напомним, "Левый берег" занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ, а "Ингулец" расположился на последнем, 16-м месте.
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