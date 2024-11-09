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Верес - Рух: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Верес - Рух: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Верес - Рух: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 13-го тура УПЛ "Верес" на своем стадионе "Авангард" в Ровно будет принимать "Рух".

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

"Рух" попал в затяжную серию без побед в чемпионате, а вот "Верес" в последнее время набрал неплохой ход.

Небольшим фаворитом, как пишут букмекеры, считается "Рух", но фактически матч на три исхода, абсолютно непредсказуемая битва нас ждет!

Ну а как оно будет на деле? Посмотрим! Наш чемпионат – это всегда интересно и непредсказуемо.

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Поединок "Верес" — "Рух" состоится в воскресенье, 10 ноября на стадионе "Авангард" в Ровно. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

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