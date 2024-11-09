Виталий Роман: Нужно больше работать на тренировках и улучшать свою игру

Защитник "Руха" Виталий Роман рассказал о том, как команда готовится к матчу с "Вересом".

"После возвращения из Кривого Рога мы начали подготовку к игре с "Вересом". Это хорошая команда, демонстрирующая на поле силовой футбол. Он приносит результат ровенчанам, поэтому "Руху" следует хорошо и упорно готовиться к этому поединку.

Последние наши результаты в чемпионате не совсем утешительны. Возможно, мы не доигрываем некоторые эпизоды до конца, и нам не все удается в наших матчах. Значит, нужно больше работать на тренировках и улучшать свою игру. Надеюсь, нам это удастся и уже в ближайшем матче в Ровно мы попытаемся победить и завоевать долгожданные 3 очка".