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Виталий Роман: Нужно больше работать на тренировках и улучшать свою игру
Поделился мнением, что нужно улучшить желто-черным
Фото: Рух
Защитник "Руха" Виталий Роман рассказал о том, как команда готовится к матчу с "Вересом".
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"После возвращения из Кривого Рога мы начали подготовку к игре с "Вересом". Это хорошая команда, демонстрирующая на поле силовой футбол. Он приносит результат ровенчанам, поэтому "Руху" следует хорошо и упорно готовиться к этому поединку.
Последние наши результаты в чемпионате не совсем утешительны. Возможно, мы не доигрываем некоторые эпизоды до конца, и нам не все удается в наших матчах. Значит, нужно больше работать на тренировках и улучшать свою игру. Надеюсь, нам это удастся и уже в ближайшем матче в Ровно мы попытаемся победить и завоевать долгожданные 3 очка".
Добавим, матч "Верес" - "Рух" начнется завтра, 10 ноября, в 13:00.
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