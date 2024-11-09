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Александрия и Карпаты рассказали о кадровой ситуации в командах

Премьер-лига
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На УПЛ ТВ рассказали о кадровой ситуации

Александрия и Карпаты рассказали о кадровой ситуации в командах

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Перед матчем "Александрия - Карпаты" журналистка УПЛ ТВ Арина Евдокименко рассказала о кадровой ситуации в командах.

В "Александрии" Шулянский готовится к операции, Никита Шевченко еще не выздоровел - он болеет, Погорелов продолжает восстанавливаться, однако, корреспондентке сказали, что в эту международную паузу он уже вернется в общую группу.

Логинов, Ващенко и Джовани сегодня вне заявки, потому что получили незначительные повреждения и в эту паузу сборных вернутся к тренировкам.

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В заявку из "Александрии-2" попали Галоян и Матвеев.

В "Карпатах" все здоровы, без изменений. Бруниньо восстановился.

Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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