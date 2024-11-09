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"Всегда очень приятно возвращаться сюда", - Мирошниченко об игре в Александрии
Защитник Карпат вспомнил период игры за Александрию и рассказал об ощущениях по матчу
Защитник "Карпат" Игорь Мирошниченко в интервью "УПЛ ТБ" рассказал об периоде в "Александрии" и ожидания от матча со своим бывшим клубом.
- Ты возвращаешься сюда впервые, как покинул "Александрию". Здесь играл за "Днепр-1". Поделись, пожалуйста, своими эмоциями, как возвращаться сюда, когда ты пять сезонов отыграл за "Александрию"?
- Всегда очень приятно возвращаться сюда. Был очень замечательный футбольный период. Очень благодарен "Александрии", всем людям, которые работают здесь и руководству за те прекрасные годы
Как тебе играть против своей бывшей команды, в которой ты провел столько времени?
- Всегда приятно играть, но сейчас защищаю цвета другой команды. У меня сейчас мысли о Карпатах Львов
- С "Александрией" выходил в еврокубки, очень много отдал этому клубу. Как оцениваешь период своей карьеры здесь, когда играли в еврокубках?
Это был очень прекрасный и незабываемый год. Спасибо Владимиру Шарану, что он позвал меня сюда. Все кайфанули от того сезона, когда играли в еврокубках.
Возможно ли попасть в сборную из "Карпат"?
Я думаю, все хотят попадать в сборную, но прежде всего должны построить коллектив боеспособный, который будет дарить эмоции на футбольном поле, показывать хорошую игру и, думаю, многие футболисты будут ездить в сборную из "Карпат".
Если забьешь - будешь праздновать?
- Нет. Из уважения к Александрии.
- Ты близко общаешься с Филипповым. Созванивались перед поединком, узнавали о клубах?
- Я общаюсь с Филипповым и Ковалец, еще много ребят. Со всеми общаемся, но сегодняшний матч не обсуждали. Всё будет на футбольном поле, надеюсь на интересную игру
Текстовую трансляцию матча "Александрия - Карпаты" читайте на нашем сайте.
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