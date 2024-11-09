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Шикарный гол со штрафного! Александрия выходит вперёд. Видео гола

Премьер-лига

Кампос отметился голом

Шикарный гол со штрафного! Александрия выходит вперёд. Видео гола

Фото: Олександрія

Новина українською

"Александрия" на 36-й минуте вышла вперёд в матче с "Карпатами".

Игроки "Александрии" пробежали по флангу, мяч попал к Безерре. Адамюк сфолил на игроке, судья назначил штрафной.

Кампос забил шикарный гол со штрафного.

Видео гола:

Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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