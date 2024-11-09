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Шикарный гол со штрафного! Александрия выходит вперёд. Видео гола
Кампос отметился голом
Фото: Олександрія
"Александрия" на 36-й минуте вышла вперёд в матче с "Карпатами".
Игроки "Александрии" пробежали по флангу, мяч попал к Безерре. Адамюк сфолил на игроке, судья назначил штрафной.
Кампос забил шикарный гол со штрафного.
Видео гола:
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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