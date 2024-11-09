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Гол Кампоса со штрафного. Представители Александрии рассказали об ударе

Премьер-лига

Это не случайность

Гол Кампоса со штрафного. Представители Александрии рассказали об ударе

Фото: Олександрія

Новина українською

Защитник "Александрии" Кампос забил гол в ворота "Карпат" со штрафного.

Корреспондентка "УПЛ ТВ" Арина Евдокименко спросила представителей "Александрии" не случайность ли гол?

Кампос очень много отрабатывает удары, остается после тренировок, ставит манекенов. Это была его точка, поэтому он пошел выполнять удар, - рассказали представители клуба.

Видео гола смотрите на нашем сайте.

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Александрия сейчас впереди. Текстовую трансляцию матча читайте на сайте.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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