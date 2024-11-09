Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гол Кампоса со штрафного. Представители Александрии рассказали об ударе
Это не случайность
Фото: Олександрія
Защитник "Александрии" Кампос забил гол в ворота "Карпат" со штрафного.
Корреспондентка "УПЛ ТВ" Арина Евдокименко спросила представителей "Александрии" не случайность ли гол?
Кампос очень много отрабатывает удары, остается после тренировок, ставит манекенов. Это была его точка, поэтому он пошел выполнять удар, - рассказали представители клуба.
Видео гола смотрите на нашем сайте.
Александрия сейчас впереди. Текстовую трансляцию матча читайте на сайте.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Буковина не сможет принять матч 1/4 финала Кубка Украины: клуб обратился в УАФ
- Один гол на два матча УПЛ, состояние Куртуа, признание для Мудрика. Главные новости за 8 ноября
- Цыганык – о поражении Динамо: Вас так возят, что берега не видите. Это Ференцварош. Не Барселона и не Бавария
- Маркевич назвал главную команду-разочарование УПЛ октября
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн