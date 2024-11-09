Осенью Ковалевка проиграла только Шахтеру. Стартовые составы на матч Колос – Кривбасс

В Киевской области подопечные Поздеева, которые находятся на 13-й позиции (12 очков) будут принимать бронзового призера УПЛ, который сейчас на 6-й строчке (18 баллов). Гости не смогут рассчитывать на травмированных Ивана Дибанго и Владимира Якимца.

Главные тренеры команд определились с перечнем футболистов, которые выйдут на поле с первых минут.

"Колос" : Пахолюк, Козик, Красничи, Бондаренко (К), Цуриков, Демченко, Третяков, Ориховский, Кариока, Велетень, Боливар

: Пахолюк, Козик, Красничи, Бондаренко (К), Цуриков, Демченко, Третяков, Ориховский, Кариока, Велетень, Боливар Запасные: Алефиренко, Безбородько, Горох (В), Гусол, Денисенко, Лучкевич, Мисак (В), Паулаускас, Салабай, Шершень, Ильин

В последних шести встречах "хлеборобы" 4 раза хранили ворота сухими. Криворожская команда в последних трех турах получила 7 пунктов.