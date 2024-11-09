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Осенью Ковалевка проиграла только Шахтеру. Стартовые составы на матч Колос – Кривбасс

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Осенью Ковалевка проиграла только Шахтеру. Стартовые составы на матч Колос – Кривбасс

koloskovalivka.com

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В Киевской области подопечные Поздеева, которые находятся на 13-й позиции (12 очков) будут принимать бронзового призера УПЛ, который сейчас на 6-й строчке (18 баллов). Гости не смогут рассчитывать на травмированных Ивана Дибанго и Владимира Якимца.

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Главные тренеры команд определились с перечнем футболистов, которые выйдут на поле с первых минут.

  • "Колос": Пахолюк, Козик, Красничи, Бондаренко (К), Цуриков, Демченко, Третяков, Ориховский, Кариока, Велетень, Боливар
  • Запасные: Алефиренко, Безбородько, Горох (В), Гусол, Денисенко, Лучкевич, Мисак (В), Паулаускас, Салабай, Шершень, Ильин

В последних шести встречах "хлеборобы" 4 раза хранили ворота сухими. Криворожская команда в последних трех турах получила 7 пунктов.

Старт матча был запланирован на 18:00, но в 17:00 началась воздушная тривога. UA-футбол проведет текстовую трансляцию встречи.

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Источник:
Кривбас, Колос
Опубликовал: Александр Симченко
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