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Александрия получила право на второй пенальти. Защитник хозяев оформил хет-трик

Премьер-лига
Обновлено

Детские ошибки Карпат

Александрия получила право на второй пенальти. Защитник хозяев оформил хет-трик

ФК Олександрія

Новина українською

Футболисты "Александрии" забили третий гол в ворота "Карпат".

Безерра бежал к воротам, отдал передачу на Ковальца. Вратарь «Карпат» попытался перехватить мяч, но сбил прибежавшего Ковальца.

Кампос реализовал второй подряд пенальти и оформил хет-трик в матче.

Видео гола:

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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