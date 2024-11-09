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Александрия получила право на второй пенальти. Защитник хозяев оформил хет-трик
Детские ошибки Карпат
ФК Олександрія
Футболисты "Александрии" забили третий гол в ворота "Карпат".
Безерра бежал к воротам, отдал передачу на Ковальца. Вратарь «Карпат» попытался перехватить мяч, но сбил прибежавшего Ковальца.
Кампос реализовал второй подряд пенальти и оформил хет-трик в матче.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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