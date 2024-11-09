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Александрия установила новый клубный рекорд матчей без поражений

Премьер-лига
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Александрия установила новый клубный рекорд матчей без поражений

Фото: ФК Олександрія

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"Александрия" установила новый клубный рекорд матчей без поражений. 17 матчей подряд "Александрия" не проигрывает во всех турнирах. Последний раз "Александрия" проигрывала ЛНЗ в премьер-лиге в апреле 2024 года.

Прошлый рекорд клуба из Кировоградской области составлял 16 матчей.

Напомним, "Александрия" победила "Карпаты" со счетом 3:0.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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