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Динамо - Полесье: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Динамо - Полесье: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Киевляне и житомиряне подходят к этому противостоянию после поражений. "Динамо" - после фиаско с "Ференцварошем", а "Полесье" - после отрицательного результата с "Александрией". Эта же самая "Александрия" Руслана Ротаня уже успела провести свой поединок 13-го тура и сбросила подопечных Александра Шовковского с пьедестала турнирной таблицы.
На украинских болельщиков ожидает центральный поединок тура. Встреча обещает быть очень напряженной и интригующей. Очки нужны обоим: "бело-синим" - чтобы вернуть лидерство, "волкам" - чтобы закрепиться в топ-4.
В рамках элитного украинского дивизиона "Динамо" и "Полесье" провели между собой две очные встречи. Сейчас имеем паритет - по одной победе у каждой из сторон.
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Поединок 13-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Динамо" - "Полесье" состоится в воскресенье, 10-го ноября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Киеве, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также матч будет показан на канале 2+2, который доступен на платформе Megogo.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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