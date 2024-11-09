Владислав Лупашко: Думаю, мало кто заставлял Александрию делать столько ошибок, как мы

Тренер львовских "Карпат" Владислав Лупашко во флеш-зоне УПЛ ТВ рассказал об эмоциях от игры и ошибках, которые допустила команда.

Впечатления всегда, как от поражения. Впечатления бывают разные. Когда ты отдаешь мяч, отдаешь пространство. Когда ты пытаешься играть и контролировать мяч и пространство. Это разные поражения. После поражений настроение одно. Но есть поражения, которые дают надежду на завтрашний день. Сегодня такое поражение, но мы проиграли хорошей команде на выезде, но проиграли после трех стандартных положений, два из которых были пенальти. Поэтому думаю, когда счет был равный (1:0), то игра была более равной. Даже считаю, что в первом тайме было выше качество у нас, поэтому заставляли ошибаться "Александрию" на мяче, при выходе, в начале атак. Думаю, мало кто заставлял их делать столько ошибок, но мы должны были это использовать в первом тайме. А у нас где-то не хватало нацеленности на ворота, где-то не хватало качества, поэтому так, - сказал тренер.

На вопрос, что два заработанных пенальти - это неосторожность ваших игроков, тренер ответил, что первый пенальти не стоило ставить.

Первый пенальти вообще не нужно было ставить. "Александрии" такой пенальти в их ворота в прошлом туре не поставили. Не знаю, с чем это связано. Второй пенальти - неосторожность нашего вратаря. Первый момент стоит пересмотреть, но казалось, что ситуация, которая не была пенальти, - сказал Лупашко.

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Тренера спросили, почему не удалось создать больше остроты у ворот соперника.

Очень интенсивная линия обороны у "Александрии" - это их очень сильное качество. Они агрессивно поднимают линию - это супер. Также в первом тайме не хватало принятия правильного решения в начале атаки. То есть мы показали в перерыве, какие пространства освобождались, которые нужно использовать. В этих играх не должен выпадать ни один игрок. Если кто-то выпадает на мяче, когда мы говорим при построении атаки, - ответил Лупашко.

Напомним, "Карпаты" уступили "Александрии" со счетом 0:3 в 13-м туре украинской Премьер-Лиги и занимают 5-е место в турнирной таблице.