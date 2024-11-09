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107 минут воздушной тревоги: объявили время начала матча Колос – Кривбасс

Премьер-лига

Игра начнется позже запланированного времени

107 минут воздушной тревоги: объявили время начала матча Колос – Кривбасс

Фото - Колос

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В 16:49 в Киевской, Житомирской и Черкасской области прозвучала воздушная тревога. До старта встречи в Ковалевке оставалось еще много времени, но к 18:00 угроза не исчезла.

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Ночью в Киевской области уже была длительная воздушная тревога (00:18-02:40). Еще дважды сигнал звучал днем. В 18:43 состоялся отбой тревоги, а стартовый свисток прозвучит в 19:20.

Соперники дважды пересекались в Ковалевке. В августе 2022 года хозяева выиграли с минимальным счетом (1:0). Прошлой осенью подопечные Вернидуба оформили реванш, а Максим Задерака отличился двумя точными ударами (3:0).

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Кривбасс (Кривой Рог) Колос (Ковалевка)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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