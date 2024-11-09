Гайдучик: Делаем все, чтобы кардинально изменить менталитет клуба

Нападающий "Вереса" Николай Гайдучик поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Рухом", а также оценил, как проходит сезон.

- Николай, расскажи, что знаешь о львовском "Рухе"? Как считаешь, в чем сила этой команды?

- "Рух" - это команда с очень сильной детско-юношеской школой. Львовский клуб активно развивает собственных молодых воспитанников, привлекая их в состав основной команды. Они имеют прекрасную тренировочную базу и хорошую академию для развития молодых футболистов.

- В прошлом матче с "Рухом", во Львове в апреле этого года, мяч после твоего удара влетел в ворота соперников. "Верес" выигрывал, но уступил - 1:3, пропустив трижды после перерыва. Вспомни ту игру - что произошло?

- Это была на самом деле хорошая игра в нашем исполнении. С первых минут мы старались играть в свой футбол. И на перерыв ушли, выигрывая - 1:0. Дальше события развивались так, что мы несколько потеряли концентрацию. И в простых ситуациях соперник сразу наказывал нас забитыми мячами.

- Как по твоему мнению изменился "Верес" по сравнению с прошлым сезоном?

- Считаю, что произошли изменения в лучшую сторону. Мы в каждом поединке стараемся продемонстрировать нашу лучшую игру, радовать нашего болельщика. Делаем все, чтобы кардинально изменить менталитет клуба - чтобы игроки команды, персонал и болельщики на трибунах - все верили, что мы можем быть лучше, можем бороться за более высокие позиции в турнирной таблице, чем на протяжении нескольких прошлых сезонов в чемпионате УПЛ.

- С каким настроением наша команда подходит к новому матчу с "Рухом"?

- Настроение, конечно, боевое. Потому, что "Рух" - это хорошая, очень амбициозная молодая команда, которая демонстрирует качественный, быстрый и агрессивный футбол. Настраиваемся на матч с "Рухом" - как на бой. Стремимся сыграть свою лучшую игру.

- Как эмоционально повлиял на команду кубковый успех и серия из шести матчей без поражений?

- Положительно, конечно. У нас уже есть хорошая серия без поражений. Чувствуем себя увереннее. Сейчас нужно делать все от себя зависящее, чтобы эта серия продолжалась как можно дольше. Мы радуемся этому и одновременно понимаем, что это предоставляет нам положительные эмоции для подготовки к следующим матчам.

- В этом сезоне ты уже забил 3 мяча и выполнил 2 ассиста. Как оцениваешь свою форму сейчас?

- Если сравнивать прошлый сезон и теперешний - конечно, статистика лучше. Но это не тот результат, которого я от себя требую и которого буду требовать дальше. Нужно еще больше работать над собой, чтобы мои голы и ассисты приносили больше пользы команде.

- Какую личную цель ставишь перед собой в новом сезоне?

- Показатель игры нападающего - это забитые мячи и результативные передачи. Поэтому, ставлю задачу - максимально помогать команде в каждой игре, чтобы мои голы и ассисты приносили зачетные очки.

- Расскажи, как ты готовишься и настраиваешься на матчи? Есть ли у тебя какие-то традиции?

- Есть определенные традиции, которые я хотел бы пока оставить в тайне. Придет время - и тогда я смогу поделиться этим со всеми.