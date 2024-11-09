УПЛ. Колос - Кривбасс 1:1. Энергичные ковалевцы и скучные криворожане

Из-за воздушной тревоги в Киевской области старт матча был отложен почти на полтора часа.

Никакого фаворитизма от криворожан не прослеживалось. Да куда там, иногда даже с точностью наоборот. Как и прогнозировалось, игра была достаточно плотной. Более того, в первой половине матча статистически преобладал именно "Колос". Ковалевцы ощутимо больше атаковали, но моменты продолжал транжирить Боливар. Тем не менее, самый опасный момент возник как раз у гостей - Бандейра зряче подал на голову Микитишуну, но на месте был Пахолюк.

В целом же, команды проводили большую часть игрового времени в центре поля. Эпизодически продвижение мяча шло слишком вязко и натужно. Довольно грамотно оппоненты перекрывали пространство друг другу.

Подопечные Поздеева значительно чаще выходили на ударные позиции. Для примечания: 11:1 по ударам в первом тайме! Впрочем, очень не хватало точности в завершающей стадии. Футболисты же Вернидуба хоть и неплохо оборонялись, но слишком пассивно действовали в атаке. Такое впечатление, что просто не хотели криворожане бежать вперед.

Самым активным в составах обеих команда с отрывом был Велетень. Хавбек "Колоса" был эмоционально заведен и часто оказывался в эпицентре событий. Поздеев мог быть доволен действиями и интенсивностью своих подопечных в первом тайме. А вот Юрий Вернидубу нужно было что-то менять. И он изменил.

Не успели коллективы отойти от перерыва, как Твердохлеб размочил счет, хладнокровно разобравшись с защитниками в штрафной зоне. Наставник "Кривбасса" в очередной раз угадал с заменой. Уже по традиции криворожане добавляют именно во вторых таймах. То ли так экономят силы, то ли так положительно работает психологическая "накачка" от тренера, хм...

На первый взгляд, могло показаться, что этот абсолютно нелогичный мяч полностью надломил ковалевцев. Однако, не тут-то было. Хозяева не стушевались и продолжили атаковать. За что были и вознаграждены. В конце концов прорвало вышеупомянутого Боливара. Венесуэльский легионер первым оказался на добивании и открыл счет своим голам в украинском первенстве.

"Кривбасс" хоть и забил, но насколько же скучно выглядели криворожане. Особенно, на фоне футболистов в белой форме. Кроме момента на самом старте у Микитишина и классной реализации Твердохлиба и вспомнить по большому счету больше нечего. Невероятно блекло действовали гости.

"Колос" чувствовал, что может больше. Давали подопечные Вернидуба играть, это факт. Криворожане только тем занимались, что снижали темп. Коуч ковалевцев это считывал и бросал в атаку свежих футболистов. В концовке ковалевцы давили, но криворожанам удалось "засушить" и нивелировать эти потуги. Еще был более-менее острый момент у Сосы, который он создал сам. После удара африканца снаряд попал во внешнюю сторону сетки. На этом окончательно все!

Наверное-наверное, должны констатировать, что эта ничья является закономерной. Однозначно, к победе были ближе хозяева, но сильно подвела реализация. Ну а криворожанам что-то нужно менять, откровенно. Не подобает так играть бронзовому призеру - мало идей и креативных решений. 5:19 по ударам - это что вообще..? На данный момент, в таблице "Кривбасс" - пятый, "Колос" - десятый.

Поздеев точно на правильном пути. По ходу осенней части наладилась игра в обороне, после этого пришли стабильные очки и моменты. Теперь нужно наладить завершение. А вот Вернидуб за такую апатичность своих подопечных еще поплатится на дистанции.

Фото пресс-службы ФК "Колос"

13-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 9-е ноября

Ковалевка, стадион "Колос"

Голы: Боливар 65 - Твердохлеб 47

"Колос": Пахолюк - Козик, Красничи, Бондаренко, Цуриков - Демченко - Третьяков, Ореховский, Диего (Салабай 82), Велетень (Алефиренко 82) - Боливар (Безбородько 82).

Запасные: Горох, Мысак, Лучкевич, Шершень, Гусол, Салабай, Алефиренко, Ильин, Денисенко, Безбородько, Паулаускас.

Главный тренер: Александр Поздеев.

"Кривбасс": Клищук - Бандейра, Понедельник, Драмбаев, Д. Кузык - Бизимана - Задерака (Ндомбаси 46), Илич, Аморозо (Твердохлеб 46), Микитишин - Соса.

Запасные: Маханьков, Хома, Каплунов, Шевченко, Каменский, Дибанго, Ндомбази, Твердохлеб, По, Кожушко.

Главный тренер: Юрий Вернидуб.

Предупреждения: Великан 8, Понедельник 50, Соса 69, Третьяков 72, Козик 88.

Арбитр: Копиевский Виктор.