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Защитник Александрии Кампос: Это вознаграждение за труд и за желание играть в футбол

Премьер-лига
Обновлено

Кампос в интервью УПЛ ТВ рассказал о впечатлениях от хет-трика

Защитник Александрии Кампос: Это вознаграждение за труд и за желание играть в футбол

ФК Олександрія

Новина українською

Кампос во флеш-зоне УПЛ ТВ рассказал о хет-трике.

- Ты когда-нибудь забивал хет-трик?

- Нет, никогда не забивал 3 гола. Это легендарный вечер для меня.

- Это может быть легендарный вечер и для нашего чемпионата, потому что мы пытаемся вспомнить, кто-то из центральных защитников забивал хет-трик? Поделись своими эмоциями после этого.

- Я очень рад, люблю футбол, люблю как наша команда играет и работаю для этого. Очень рад, что такое случилось. Это как вознаграждение за труд и за желание играть в футбол.

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- Дополнительные тренировки, пробивание штрафных, с манекенами. Это лично твое желание и инициатива? Или ты понимаешь, что тебе просто это удается?

- Работаю над этим, тренеры видят и видят, что очень хорошо получается. Поэтому тренеры ставят на штрафные. Работа всегда приносит плоды.

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- Первый пенальти сначала хотел бить Филиппов. Затем позвали Кампоса. Почему так получилось?

- Хотел отдать мяч Филипову, потому что понимаю, что для нападающего важны голы.

Рядом с игроком стоял один из помощников тренера Ковалец и он ответил: "Руслан Петрович сказал, чтобы он бил. Хет-трик для защитника - это фантастика".

Кампос сделал хет-трик и стал вторым защитником, который забил три гола. Первым был Сергей Попов из "Шахтера". "Александрия" победила "Карпаты" со счетом 3:0.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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