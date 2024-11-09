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Защитник Александрии Кампос: Это вознаграждение за труд и за желание играть в футбол
Кампос в интервью УПЛ ТВ рассказал о впечатлениях от хет-трика
ФК Олександрія
Кампос во флеш-зоне УПЛ ТВ рассказал о хет-трике.
- Ты когда-нибудь забивал хет-трик?
- Нет, никогда не забивал 3 гола. Это легендарный вечер для меня.
- Это может быть легендарный вечер и для нашего чемпионата, потому что мы пытаемся вспомнить, кто-то из центральных защитников забивал хет-трик? Поделись своими эмоциями после этого.
- Я очень рад, люблю футбол, люблю как наша команда играет и работаю для этого. Очень рад, что такое случилось. Это как вознаграждение за труд и за желание играть в футбол.
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- Дополнительные тренировки, пробивание штрафных, с манекенами. Это лично твое желание и инициатива? Или ты понимаешь, что тебе просто это удается?
- Работаю над этим, тренеры видят и видят, что очень хорошо получается. Поэтому тренеры ставят на штрафные. Работа всегда приносит плоды.
- Первый пенальти сначала хотел бить Филиппов. Затем позвали Кампоса. Почему так получилось?
- Хотел отдать мяч Филипову, потому что понимаю, что для нападающего важны голы.
Рядом с игроком стоял один из помощников тренера Ковалец и он ответил: "Руслан Петрович сказал, чтобы он бил. Хет-трик для защитника - это фантастика".
Кампос сделал хет-трик и стал вторым защитником, который забил три гола. Первым был Сергей Попов из "Шахтера". "Александрия" победила "Карпаты" со счетом 3:0.
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