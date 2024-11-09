"Спасибо за то, что у парней есть профессионализм". Руслан Ротань – о поединке с Карпатами

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань в эфире "УПЛ ТВ" прокомментировал поединок с "Карпатами".

- Поздравляем Вас с победой. Прокомментируйте этот поединок.

- Очень доволен ребятами, очень доволен отношением ребят, потому что у нас два матча были изнурительными, с конкурентами нашими. В эмоциональном плане после игры с "Полесьем" я видел небольшое опустошение ребят, но им спасибо за то, что они имеют профессионализм. Мы восстановились хорошо после последней игры и очень хорошо подошли ко второй игре, в первую очередь в психологическом плане.

Что касается самой игры. Первый тайм считаю был сильным, был высокий ритм. Очень доволен, что этот высокий ритм продолжили во втором тайме, что стало залогом нашего успеха во втором тайме. Имели много моментов, и могли делать счет большим в нашу пользу.

- Во втором тайме отметили такие элегантные атаки "Александрии". Это появилось после разговора в перерыве?

- Мы сделали коррекцию в перерыве и все. Ритм был высоким, я повторюсь. Был уверен, если мы продолжим в том духе, что касается физических кондиций, поправили немного тактические моменты. Самое главное, решения, которые мы принимали. По структуре все было хорошо, но решения были неверные. Немножко скорректировали и во втором тайме делали то, что планировали на игру, и имели больше моментов.

Нужно отметить, соперник пошел вперед, у нас появилось пространство, мы им воспользовались.

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- Хет-трик Кампоса. Вы немного поспособствовали этому. Потому что сначала к мячу подходил Филиппов, потом вы позвали Мигеля. Почему именно он должен был пробивать пенальти?

- Самое главное. Штрафные и пенальти он работает на тренировках и каждую тренировку он это делает. Поэтому это залог успеха, он дорабатывает еще после тренировок.

Во-вторых: я видел психологическое состояние игрока на футбольном поле, потому что в принципе подойти мог и Филиппов, но на него давило бы, что нужно забить. Мы доверили это игроку, у которого психологическое состояние было лучше.

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- Вы сами пробивали штрафные, пенальти. Оцените штрафной вашего защитника.

- Только через труд на тренировках. Нужно очень много пробить ударов, поставить этот удар. Я очень доволен, что мы это видели, мы это понимали. Ждали много времени, когда это произойдет. Сегодня этот гол.

"Александрия" победила „Карпаты“ со счетом 3:0. Кампос в матче сделал хет-трик.