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Хет-трик защитника в УПЛ. Ранее такое событие случалось еще в прошлом тысячелетии
Историческое событие
Фото: Олександрія
6 апреля 2008 года игрок ФК "Харьков" Артем Федецкий оформил хет-трик в матче против ахтырского "Нефтяника". Но этот поединок не стал последним в чемпионате, когда защитник отмечался трижды. Дело в том, что в упомянутой встрече экс-футболист "Карпат" и "Днепра" действовал в полузащите.
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Итак, последний до сегодняшнего дня хет-трик защитника в отечественном первенстве фиксировали 30 августа 1998 года. Тогда игрок "Шахтера" Сергей Попов забил 3 гола в ворота "Днепра".
Сегодня автором необычного достижения стал защитник "Александрии" Мигель Кампос, трижды отличившийся со стандартов. 2 мяча он забил с пенальти.
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