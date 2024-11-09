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Хет-трик защитника в УПЛ. Ранее такое событие случалось еще в прошлом тысячелетии

Премьер-лига

Историческое событие

Хет-трик защитника в УПЛ. Ранее такое событие случалось еще в прошлом тысячелетии

Фото: Олександрія

Новина українською

6 апреля 2008 года игрок ФК "Харьков" Артем Федецкий оформил хет-трик в матче против ахтырского "Нефтяника". Но этот поединок не стал последним в чемпионате, когда защитник отмечался трижды. Дело в том, что в упомянутой встрече экс-футболист "Карпат" и "Днепра" действовал в полузащите.

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Итак, последний до сегодняшнего дня хет-трик защитника в отечественном первенстве фиксировали 30 августа 1998 года. Тогда игрок "Шахтера" Сергей Попов забил 3 гола в ворота "Днепра".

Сегодня автором необычного достижения стал защитник "Александрии" Мигель Кампос, трижды отличившийся со стандартов. 2 мяча он забил с пенальти.

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Источник:
What a goal! 1.0
Опубликовал: Александр Симченко
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