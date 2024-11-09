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Бацула: Сейчас результат очень давит на все команды, которые идут позади
Из-за этого в матчах много борьбы
Фото: ФК Ворскла
Защитник "Ворсклы" Андрей Бацула прокомментировал победу над "Черноморцем" (1:0) в матче 13-го тура УПЛ.
- Какие впечатления после матча?
- Только положительные впечатления, потому что мы давно уже не побеждали. Последняя победа у нас была в августе, поэтому для нас она долгожданная, скажем так. Игра оказалась тяжелая. Играли против хорошей команды, поэтому считаю, что мы наиграли на победу.
- В этом поединке вы играли на непривычной для себя позиции центрального защитника. Насколько вам удобно играть именно на этой позиции?
- Центрального защитника я начал играть только в прошлом сезоне. Не считаю, что это моя основная позиция, но главное, как у нас говорят в футболе, играть, без разницы, на какой ты позиции. И главное, что наконец-то мы сыграли сзади на ноль, поэтому считаю, что все выложились на максимум.
- В исполнении обеих команд сегодня было много борьбы. Кто при таком футболе был ближе к победе?
- Как я уже сказал, сегодня были ближе мы к победе. Считаю, что в первом тайме у нас были очень хорошие моменты для того, чтобы забить, но не удалось. А много борьбы, потому что сейчас результат очень давит на все команды, которые идут позади: и на нас, и на "Черноморец". Поэтому мы готовились к тому, что будет много борьбы, и нашей задачей было не проиграть ее.
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