Бацула: Сейчас результат очень давит на все команды, которые идут позади

Защитник "Ворсклы" Андрей Бацула прокомментировал победу над "Черноморцем" (1:0) в матче 13-го тура УПЛ.

- Какие впечатления после матча?

- Только положительные впечатления, потому что мы давно уже не побеждали. Последняя победа у нас была в августе, поэтому для нас она долгожданная, скажем так. Игра оказалась тяжелая. Играли против хорошей команды, поэтому считаю, что мы наиграли на победу.

- В этом поединке вы играли на непривычной для себя позиции центрального защитника. Насколько вам удобно играть именно на этой позиции?

- Центрального защитника я начал играть только в прошлом сезоне. Не считаю, что это моя основная позиция, но главное, как у нас говорят в футболе, играть, без разницы, на какой ты позиции. И главное, что наконец-то мы сыграли сзади на ноль, поэтому считаю, что все выложились на максимум.

- В исполнении обеих команд сегодня было много борьбы. Кто при таком футболе был ближе к победе?

- Как я уже сказал, сегодня были ближе мы к победе. Считаю, что в первом тайме у нас были очень хорошие моменты для того, чтобы забить, но не удалось. А много борьбы, потому что сейчас результат очень давит на все команды, которые идут позади: и на нас, и на "Черноморец". Поэтому мы готовились к тому, что будет много борьбы, и нашей задачей было не проиграть ее.