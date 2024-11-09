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Леднев - об матче с Динамо: Наработали моменты, которые будем делать в игре
Полесье хочет забрать очки
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "Полесья" Богдан Леднев накануне матча с "Динамо" рассказал как проходит подготовка команды.
- Богдан, как сегодня потренировались? Как прошла тренировка?
- Хорошо, наработали моменты, которые будем делать в игре. Поэтому, продуктивное воскресенье можно сказать. Это уже одна из заключительных тренировок перед игрой.
- В каком вообще моральном и физическом состоянии подходит команда к поединку с "Динамо"?
- У нас был полный недельный цикл, поэтому хорошо подготовились и морально мы понимаем, что будем играть с "Динамо" Киев. Такие матчи для каждого футболиста важны, потому что интересно играть с таким соперником.
- А для тебя особенно важны? Или я ошибаюсь?
- Конечно, такой матч с бывшей командой всегда особенный. На такие матчи двойная мотивация и интерес. Все хотят играть в интересный футбол. Не тогда, когда все обороняются, а когда команда тоже атакует. Тем более, что там хорошие футболисты.
- Три ключевых пункта чем сильное "Динамо"?
- Хороший подбор исполнителей, два равноценных состава можно сказать, контратаки наверное, атакующая линия сильная и оборона - хорошая команда. На первом месте сейчас идет - интересно с ними будет играть.
- Что надо для того, чтобы получить положительный результат в этом матче для "Полесья"?
- Играть агрессивно с первых минут и выполнять эти установки, которые мы нарабатывали на этой неделе. Мы же не просто так наигрывали это - если это сложится - то все может сложиться положительно для нас.
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