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Твердохлеб забил Колосу через 58 секунд после выхода на поле

Премьер-лига
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Твердохлеб забил Колосу через 58 секунд после выхода на поле

Фото: ФК Кривбас

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Егор Твердохлеб открывает счет в начале второго тайма – бронзовый призер УПЛ выходит вперед.

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Бывший полузащитник "Миная" забил второй гол в текущем первенстве. В конце октября футболист также отдал ассист во встрече против ЛНЗ (3:1).

Ассист на счету форварда Дэниела Сосы. Он сделал результативную передачу во втором туре подряд, а еще дважды отмечался в воротах "Зари" и "Кривбасса".

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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