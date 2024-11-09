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Карраско: Нам нужны игроки с более высоким качеством

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Неужели это максимум этого ЛНЗ?

Карраско: Нам нужны игроки с более высоким качеством

fc-lnz.com

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Главный тренер "ЛНЗ" Андрес Карраско прокомментировал поражение от "Оболони" (0:1) в 13-м туре УПЛ.

- Сегодня была одна из тех игр, когда мы сделали все, но не получили за это вознаграждение. Мы держали мяч, постоянно были на половине поля соперника, но не смогли забить, потому что соперник работал очень тяжело и очень хорошо.

- За всю игру "ЛНЗ" нанес 2 акцентированных удара по воротам. Первый - когда забили гол, и его отменили, и второй - в компенсированное время. Если не бить - то как побеждать?

- Мы били, но просто другие удары были не в плоскость. Я насчитал 10 ударов. Да, мы не попадали в створ ворот. Нам не хватало точности, и это вопрос к качеству игроков.

- За счет чего, по вашему мнению, можно искать усиление игры команды?

- Основные элементы клуба - это игроки, поэтому нам нужны игроки с большим качеством. Если мы хотим быть амбициозным клубом, то нам нужно повышать качество игроков. Когда игроки играют не на своих позициях, это усложняет нам задачу. Например, Пасич - не крайний защитник, а правый вингер по своей природе. Это один из игроков, которых мы используем чаще всего не на родной позиции.

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Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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